'Leyla Hanım' Altın Portakal'da

İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan ve doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' filmi, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin özel gösterimler bölümünde izleyiciyle buluşacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle hayata geçirilen 'Leyla Hanım' belgesel filmi, ulusal ve uluslararası festivallerde boy göstermeye devam ediyor. 'Leyla Hanım' belgeseli, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim arasında yapılacak, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de izleyici ile buluşacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, IFA İstanbul Film Ödülleri ve Berlin İndie Film Awards'tan ödülle dönen Leyla Hanım belgesel filmi, Anatolian Film Awards'ta (Uluslararası Anadolu Film Ödülleri) da En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı.

Tarihi filmde Leyla Atakan'ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken; filmin oyuncu kadrosunda Beyti Engin, Serhan Aslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve MaNga'nın solisti Ferman Akgül'ün de aralarında bulunduğu sanatçılar yer alıyor.