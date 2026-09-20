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Letonya uyruklu Andyejs Mozajevs, Van Gevaş'ta Müslüman olup Veysel adını aldı

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Letonya uyruklu Andyejs Mozajevs, Van Gevaş'ta Müslüman olup Veysel adını aldı
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Letonya uyruklu Andyejs Mozajevs, Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle İslamiyet'i seçerek 'Veysel' adını aldı. Tarihi İzzettin Şir Camii'ndeki törende kendisine İhtida Belgesi ile yabancı dilde Kur'an-ı Kerim meali ve dini kitaplar hediye edildi.

Van'ın tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken Gevaş ilçesi, anlamlı bir ihtida merasimine ev sahipliği yaptı. Bölgeyi ziyaret etmek amacıyla ilçeye gelen Letonya uyruklu Andyejs Mozajevs, bir süredir yaptığı araştırmalar ve gezi boyunca edindiği bilgiler neticesinde İslamiyet'i seçmeye karar verdi.

Mozajevs'in ilçe müftülüğüne başvurması üzerine, tarihi İzzettin Şir Camii'nde bir ihtida programı organize edildi. Gevaş İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gevaş Kaymakamı Ali Osman Bulat, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, kurum amirleri ve cami cemaati katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, İslam dininin barış, adalet ve sevgi temelleri üzerine kurulu olduğunu belirterek, dinimizin temel prensiplerini aktardı.

Konuşmanın ardından Müftü Geylani'nin rehberliğinde cemaat huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Mozajevs, Müslüman oldu ve "Veysel" ismini aldı.

İhtida merasiminin ardından Kaymakam Ali Osman Bulat ve İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, İslamiyet'i seçen Veysel'i tebrik ederek resmi İhtida Belgesi'ni teslim etti. Kendisine ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan yabancı dilde Kur'an-ı Kerim meali ve temel dini bilgileri içeren kapsamlı bir kitap seti hediye edildi.

Tören, yapılan dua ve katılımcıların tebriklerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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