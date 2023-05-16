Latife Hanım'ın Kuzeni Buca'ya Konuk Oldu

Buca Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın kuzeni Suna Akatürk'ü ağırladı.

Buca Belediyesi Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi Konferans Salonu'nda Cumhuriyet ve Kadın konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Danışmanı ve Atatürk araştırmacısı Ahmet Gürel ile Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın kuzeni Suna Akatürk katıldı.

KADINLAR GÜÇLÜ OLMALI

Yarının Türkiye'si için kadınların güçlü olması gerektiğini belirten Suna Akatürk, Atatürk'ün kadınlara tanıdığı haklara değindi. Latife Hanım ve Atatürk'ün pek çok ilki barındıran evliliğinden de söz eden Akatürk, "Eskiden yalnızca pazartesi günleri nikah yapılırdı. Ancak Atatürk, nikahlarının perşembe günü yapılmasını sağlayarak, haftanın her günü nikah yapılmasının önünü açtı. Nikah esnasında kadın masada oturamazdı. Başka bir odada oturur, nikah o şekilde gerçekleştirilirdi. Oysa Latife Hanım iki şahidi ile beraber masaya oturarak, kendi nikahına katılmıştır. Bu da o dönem için bir ilktir" dedi.

GÖRSELLERLE ANLATTI

Araştırmacı Ahmet Gürel ise dünyada kadın haklarının gelişimini anlatan görseller eşliğinde sunumunu gerçekleştirdi. Türk kadınının İstiklal Savaşı esnasında bizzat cephede bulunmalarından bahseden Gürel "Kadınlarımız kucaklarında bebeleri ile cepheye gittiler. Hatta savaş esnasında ray döşediler. Terzilik yaptılar. Nişancı olarak cephede yer aldılar" dedi.