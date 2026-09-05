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Muğlaspor'dan Latif Sakıcı'ya Veda Töreni Düzenlendi

Muğlaspor'dan Latif Sakıcı'ya Veda Töreni Düzenlendi
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Eski Muğla Milletvekili ve 1972-1973 dönemi Muğlaspor Kulüp Başkanı Latif Sakıcı için Muğlaspor Kulüp Tesisleri'nde veda töreni yapıldı. Türk bayrağı ve Muğlaspor bayrağıyla donatılan tabutu önünde sevenleri ve spor camiası dua etti. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Sakıcı'nın Muğla'ya ve Muğlaspor'a katkılarını anarak başsağlığı diledi. Törenin ardından cenaze, Menteşe'deki Kurşunlu Camii'nde kılınacak namazın sonrasında Akyaka'da toprağa verilecek.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 18 ve 19'uncu dönem Muğla Milletvekili Latif Sakıcı için 1972-1973 döneminde kulüp başkanlığı yaptığı Muğla spor Kulüp Tesisleri'nde veda töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Sakıcı'nın cenazesi, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Muğla'ya getirildi. Sakıcı'nın cenazesi bugün Muğla spor Kulüp Tesisleri'ne getirildi. Sakıcı için tesisler önünde dua edilirken, üzerine Muğla spor bayrağının da konulduğu al bayraklı tabutu başında sevenleri ve spor camiası tarafından vedalaşıldı. Törende konuşan Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Latif Sakıcı'nın Muğla'ya ve Muğlaspor'a önemli katkıları bulunduğunu belirterek, "Muğla'mıza katkısı olan abimizin mekanı cennet olsun" dedi. Kıyanç, Sakıcı'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Muğlaspor camiasında 1972-1973 döneminde kulüp başkanlığı görevini üstlenen Sakıcı, kulübe yaptığı katkılarla anıldı. Muğlaspor'daki vedanın ardından Sakıcı'nın cenazesi Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'ne götürüldü. Latif Sakıcı'nın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Kurşunlu Camii'nde kılınacak. Sakıcı, cenaze namazının ardından Akyaka'da toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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