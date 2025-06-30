L'Oréal Türkiye, Yurttaşlık Günü'nde Sürdürülebilir Projelere İmza Attı

L'Oréal Türkiye, çalışanlarının gönüllülük gücünü birleştirerek faaliyet gösterdiği toplumlara katkı sağlamayı sürdürüyor. Şirket, 'Yurttaşlık Günü' kapsamında bu yıl da doğa ve ileri dönüşüm gibi alanlarda yürüttüğü projelerle ses getirecek çalışmaları hayata geçirdi.

Tekno - güzellik şirketi L'Oréal Türkiye, çalışan gönüllülüğünü odağına alan 'Yurttaşlık Günü' kapsamında; çevresel sorumluluk, toplumsal eşitlik ve sosyal etki alanlarında somut projelere imza atıyor. L'Oréal Grup'un bulunduğu her ülkede çalışanlar, belirledikleri bir günü gönüllülük esaslı çalışmalara ayırarak ve topluma katkı sunarak değerlendiriyor. Bu yıl yürütülen projeler ise geri dönüşüm, doğal alanların onarımı ve hassas grupların desteklenmesi gibi başlıklar altında şekillendi. Şirket, çalışanlarının katılımıyla bu yıl da sürdürülebilirliği eyleme dönüştüren bir sorumluluk yaklaşımıyla 'L'Oréal Yurttaşlık Günü'nü gezegene karşı sorumluluk anlayışının altını çizerek kutladı.

Sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen "L'Oréal Yurttaşlık Günü ile somut sonuçlara ulaşan ve toplumsal fayda sağlayabileceğimiz projeleri hayata geçirdik. Eğitim ve çevre gibi farklı alanlarda, sürdürülebilirlik odağıyla şekillenen projelerimizle topluma katkı sunduk. Yüzlerce çalışanımızın güçlü katılımı ile sürdürülebilirliği sözde değil, uygulamada var etmeye devam edeceğiz. Kolektif hareket etmenin gücüne inanıyor; "Dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmak" vizyonumuzla hem doğaya hem de topluma değer katan kalıcı etkiler oluşturmayı sürdürüyoruz" dedi.

Eğitim için 'ileri' dönüşüm: L'Oréal çalışanları yüzlerce masa ve sıra üretti

Tüm gün boyunca süren 'Yurttaşlık Günü' kapsamında, L'Oréal Türkiye ve Köy Okulları Yardım Projesi Derneği ile gerçekleştirilen ilk proje, kırsal bölgelerde eğitim alan çocuklar için gerçekleştirildi. Kullanım ömrünü tamamlamış teşhir stantları ileri dönüştürülerek 200 masa ve 200 sıra, Osmaniye'deki köy okullarına gönderilmek üzere üretildi. Ham madde kullanımını azaltacak bu yaklaşım sayesinde, ileri dönüşümle çevresel kaynak tüketimi minimize edildi. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu çalışma, sürdürülebilirlik anlayışıyla atık malzemelere yeniden hayat verirken, bu üretimlerle 1000 öğrenciye doğrudan, 4 bin bireye ise dolaylı olarak fayda sağlanıyor. Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nden Özlem Bulutoğlu, "Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hazırlanan her masa ve sıra, hem çevre bilinci hem de eğitimde fırsat eşitliği adına önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı iş birliğiyle hem çocuklar hem doğa kazanacak" dedi.

Doğa için dönüşüm: 50 bin tohum topu hazırlandı

Yapılan açıklamaya göre, bozulan doğal alanların biyoçeşitliliğini onarmayı ve uzun vadeli karbon salımını azaltmayı hedefleyerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmayı hedefleyen şirket, Sosyal İklim Derneği ve Ecording iş birliğiyle Muğla'da yangın nedeniyle hasar gören yaklaşık 6 bin metrekarelik ormanlık alanlara atılması için tohum topu hazırlandı. Drone teknolojisiyle ulaştırılan 50 binden fazla tohum topu, kızılçam, karaçam ve bölgenin biyoçeşitliliğini destekleyen türleri içerdi. Bu alanın 40 yıl içinde yaklaşık 1692 ton karbondioksiti atmosferden temizlemesi bekleniyor.

Hayvanlar için dönüşüm: protez, yürüteç ve mama kapları üretildi

Dezavantajlı hayvanların refahını da hedefleyen etkinlikte ileri dönüştürülebilir malzemelerle 30 engelli köpek ve 30 engelli kedi için protez ve yürüteç üretildi. Ayrıca 30 mama kabı, ihtiyaç sahibi hayvanlara ulaştırılmak üzere hazırlandı. Üretimde kullanılan hammaddelerin büyük bir kısmı, yeniden işlevlendirilmiş malzemelerden oluşturularak, atık yönetiminde döngüsellik sağlandı.

Atık malzemelerin yeniden işlevlendirilerek dezavantajlı hayvanların ihtiyaçlarına çözüm sunmasının, çevresel sorumluluğu sosyal faydayla buluşturduğunu vurgulayan Rehber Köpekler Derneği temsilcisi ve Hayat Tamircisi Hasan Kızıl bu tür uygulamaların yaygınlaşmasının hem doğa hem de can dostlar için büyük bir kazanım olacağını ifade etti. - İSTANBUL