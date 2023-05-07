'Kuzulu Dede' kuzusuyla cadde turunda

Ondaki hayvan sevgisi her yerde görmek ya da bulmak biraz zor. Baharın gelmesiyle birlikte artık Erzurum caddelerinde ve parklarında onu ve kuzularını görmek mümkün.

Ondaki hayvan sevgisi her yerde görmek ya da bulmak biraz zor. Baharın gelmesiyle birlikte artık Erzurum caddelerinde ve parklarında onu ve kuzularını görmek mümkün.

75 yaşındaki Erzurumlu Selami Yılmaz'ın şöhreti şehir dışına kadar taşarken herkesin merak ettiği 'Bu kuzular hiç büyümüyor mu? Amca kuzularından nasıl olurda ayrılıyor?" sorularının cevabını yine kendisi veriyor.

Çocukluğundan bu yaşına kadar kuzuları sahiplenip ve adeta çocuğu gibi büyüten, en büyük keyfi de Erzurum caddelerinden onları gezdirmek olan "Kuzulu Dede" lakaplı Selami Yılmaz, onlardan ayrılmanın zorluğunu anlatırken, "Büyüyen ya da benden kuzularımı almak isteyen insanlara önce yerine yenilerini bulmak gerektiğini söylüyorum. Arkadaş bildiğim kuzulardan ayrılmak elbette kolay değil. Ama yapacak bir şey yok. Vakit geçirmeden yenileri alıyorum. Hemen hemen 65 yıldır bunu kendime alışkanlık yaptım ve vazgeçmeye niyetim yok." diye konuştu.

Genelde çift kuzu sahiplenen ve minik kuzulara "Efe", "Nazlı" isimlerini veren Selami Yılmaz, "Onları biberon ile besliyorum. Asla sözümden çıkmıyorlar. Cadde turlarımızda çocuklar başta olmak üzere yoğun bir ilgi görüyorum. İnsanlara hayvan sevgisi ve sahiplenme noktasında örnek olmak beni mutlu ediyor. Kışın onlara Erzurum şartlarında ve soğuk havalarda bakmak zor. Bahar gelince hem ben hem de kuzularım mutlu oluyor." dedi. - ERZURUM