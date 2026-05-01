Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı projesi çerçevesinde kuzuların gelişim süreçleri kontrol edildi.

Hayvancılıkta verimliliğin artırılması küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve ıslah çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla başlatılan projede çalışmaların sürdüğü belirtildi. Konuyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada "Bakanlığımızca uygulanan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde kuzu kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yürütülen kontrollerle; proje kapsamındaki kuzuların gelişim durumlarının takip edilmesi, kayıtların güncellenmesi ve ıslah çalışmalarına esas verilerin sağlıklı şekilde oluşturulması amaçlanmaktadır. İl müdürlüğümüzce küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerimizin daha verimli sürülere sahip olması amacıyla proje çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

