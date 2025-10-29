Haberler

Kuzey Kore, Trump'ın Ziyaretinden Önce Füze Denemesi Yaptı

Güncelleme:
Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ziyareti öncesinde denizden karaya stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirdi. Denemenin, Washington'a gözdağı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Kuzey Kore, denizden karaya stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Denemenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ziyaretinin hemen öncesinde gelmesi Washington'a gözdağı olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'dan Güney Kore'ye gitmeye hazırlandığı saatlerde, Kuzey Kore'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, dün Sarı Deniz'de (Kore Batı Denizi) denizden karaya stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirildiği bildirildi. Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı deneme kapsamında gemi üzerinden fırlatılan füzelerinin 130 dakika uçtuktan sonra önceden belirlenen hedefleri vurduğu aktarıldı.

"Nükleer muharebe yeteneklerini güçlendirmek en büyük görevimiz"

WPK Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon, son füze denemesi ile ilgili yaptığı açıklamada ülkenin savaş caydırıcılığını istikrarlı bir şekilde artırdıklarını vurgulayarak, "Farklı stratejik saldırı araçlarının güvenilirliğini sürekli olarak test etmek ve yeteneklerimizi düşmanlara göstermek, savaş caydırıcılığını daha sorumlu bir şekilde kullanmanın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Ülke lideri Kim Jong-Un'un güçlü saldırı kabiliyetlerinin en mükemmel savunma aracı olduğunu söylediğini hatırlatan Pak, "Askeri kapasitemizi sürekli olarak geliştirmeliyiz. Özellikle, nükleer muharebe yeteneklerimizi kesintisiz biçimde güçlendirmek bizim en büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir" açıklamasında bulundu.

Trump ziyareti öncesinde dikkat çeken zamanlama

Kuzey Kore'nin açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'dan ayrılarak Güney Kore'ye gitmeye hazırlandığı saatlerde gelmesi, Washington yönetimine gözdağı olarak yorumlandı. Trump, yaptığı son açıklamalarda, Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmeye istekli olduğunu belirterek, "Kim Jong-Un'la çok iyi anlaşıyorduk. Onu sevdim, o da beni sevdi. Eğer görüşmek isterse, ben Güney Kore'de olacağım" demişti. Trump, Kim'in kendisiyle görüşmek istemesi halinde Asya ziyaretini uzatabileceğini ifade etmişti. Kuzey Kore yönetiminin son füze denemesinin ardından muhtemel Trump-Kim görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
