Kuzey Kore'den Güney Kore'ye çöp taşıyan balonlar gönderildi

Kuzey Kore'den Güney Kore ile yaşanan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın dün geceden sabah saatlerine kadar yaklaşık 40 adet çöp taşıyan balonu sınır bölgeleri üzerinden Güney Kore'ye gönderdiği bildirildi. Balonların yaklaşık 30'unun başkent Seul ve Seul'u çevreleyen Gyeonggi eyaletine indiği kaydedilen açıklamada, "Balonlarla taşınan çöpler arasında Güney Kore karşıtı propaganda broşürleri bulundu. Ancak, güvenlik tehdidi oluşturacak bir maddeye rastlanmadı" ifadeleri kullanıldı.

BALONLAR GÜVENLİK ENDİŞELERİNE NEDEN OLMUŞTU

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana binlerce çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti. Balonların bazılarının Güney Kore Devlet Başkanlığı yerleşkesine ve yerleşim bölgelerine inmesi, güvenlik endişelerine neden olmuştu.