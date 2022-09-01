Kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Yerel Haberler Kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sakarya'nın Geyve ilçesinde su kuyusuna düşen afacan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde su kuyusuna düşen afacan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Geyve ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.Ç isimli vatandaş ait keçi kullanılmayan su kuyusuna düştü. Durumun haberi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, keçiyi bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti. Ekiplerin keçiyi kurtarma anı ise saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer Sakarya İtfaiye Geyve su Yerel Güncel Haberler

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