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Kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yerel Haberler

Kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sakarya'nın Geyve ilçesinde su kuyusuna düşen afacan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde su kuyusuna düşen afacan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Geyve ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.Ç isimli vatandaş ait keçi kullanılmayan su kuyusuna düştü. Durumun haberi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, keçiyi bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti. Ekiplerin keçiyi kurtarma anı ise saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Yerel

Sakarya İtfaiye Geyve su Yerel Güncel Haberler

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