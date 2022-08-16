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Kuyucaklı öğrenciler hem Kur'an öğreniyor hem de spor yapıyor

Kuyucaklı öğrenciler hem Kur'an öğreniyor hem de spor yapıyor

Yerel Haberler

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 'Kuyucaklı çocuklar hem Kur'an öğreniyor hem de spor yapıyor' sloganıyla başlatılan etkinlik çerçevesinde Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrenciler Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra çeşitli spor dalları ile de ilgileniyorlar.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 'Kuyucaklı çocuklar hem Kur'an öğreniyor hem de spor yapıyor' sloganıyla başlatılan etkinlik çerçevesinde Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrenciler Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra çeşitli spor dalları ile de ilgileniyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Kuyucak İlçe Müftülüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik çeşitli spor etkinlikleri düzenleniyor. Horsunlu Mahallesi'nde bulunan; Çarşı Camii, Zekibey Camii ve Dörteylül Camii'ndeki Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim-öğretim gören öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılıyor. Kuyucak İlçe Müftüsü Ömer Mercan, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak, spor alışkanlığı kazandırmak, Kur'an kurslarını sevdirmek ve öğrencilere unutamayacakları güzellikler yaşatmak amacıyla düzenlenen müsabakaların kurs süresince devam edeceği belirtti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Hisarcık Kuyucak Aydın Yerel Haberler

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