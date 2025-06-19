Kuyucak'ta Uyuşturucu Baskını: Üç Gözaltı

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Kuyucak'ta Uyuşturucu Baskını: Üç Gözaltı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı yapan üç şahıs gözaltına alındı. Elde edilen uyuşturucu maddeler ve silahlar dikkat çekti.

Kuyucak'taki eve uyuşturucu baskını

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu imalatı yapılan eve düzenlenen operasyonda üç şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Başaran Mahallesi'nde "Dolandırıcılık" suçundan hakkında infaza yönelik yakalama kararı bulunan B.D. isimli şahsın, S.Ö ve N.Ö. isimli şahısların evinde saklandığı ve bu evde birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 13 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan B.D. tutuklanırken, S.Ö. ve N.Ö. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ - Yerel
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