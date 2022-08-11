'kuyu Kurumadan Su Çalıştayları' Devam Ediyor

Kültür Ekoloji Çevre ve İletişim Derneği (KEÇİ) tarafından düzenlenen Su Çalıştayları'nın ikincisi 12 Ağustos Cuma günü saat 18.30'da Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yapılacak.

KEÇİ Derneği, 2022 yılını su yılı ilan etti. 'Kuyu Kurumadan' üst başlığı ile İzmir'de Gediz ve Küçük Menderes havzaları üzerinde bulunan beş ilçede su çalıştayları düzenliyor. Bu çalıştaylarda yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, sulama birlikleri, üretici kooperatifleri, akademisyenler, uzmanlar ve üreticiler su krizini konuşmak ve çözüm yöntemlerini tartışmak için bir araya geliyor.

Ege Bölgesi'nde Gediz ve Küçük Menderes havzaları üzerinde bulunan Seferihisar, Selçuk, Ödemiş, Çiğli ve Foça ilçelerinde yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, sulama birlikleri, üretici kooperatifleri, akademisyenler, uzmanlar ve üreticiler 'kuyu kurumadan' neler yapılabileceğini tartışmak ve çözüm önerilerini konuşmak için su çalıştaylarında buluşuyor.

Çalıştaylarda su krizinde gelinen nokta, su yönetimi, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri tartışılacak, üreticilerin sahadan ilettiği bilgiler ve uzmanların bilimsel katkılarıyla geleceğe dönük yaklaşımlar değerlendirilecek. KEÇİ Derneği'nin başlatmış olduğu 'Kuyu Kurumadan' çalışmasından çıkan sonuç raporu kamuoyu ile de paylaşılacak.

EFES SELÇUK SU ÇALIŞTAYINA DESTEK

Su Çlıştayları'nın ilki temmuz ayı içerisinde Seferihisar'da düzenlendi. Yoğun katılım ve ilginin olduğu ilk toplantının ardından ikinci buluşma 12 Ağustos Cuma günü Efes Selçuk'ta gerçekleştirilecek. Çalıştaya Efes Selçuk Belediyesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İZSU 2. Bölge Bakım ve Onarım Dairesi Küçük Menderes Arıtma ve Pompalar Şube Müdürlüğü sunum ve katkılarıyla destek oluyor. Toplantıda ayrıca WWF-Türkiye ve Anadolu Meraları Onarıcı Tarım Projesi Danışmanı Edwin Clarke da yağmur hasadı uygulamaları üzerine bir sunum yapacak.