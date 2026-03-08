Haberler

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Güncelleme:
Kuveyt Savunma Bakanlığı, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depolarına insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini ve depolardan birinde yangın çıktığını duyurdu. Saldırılar İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme eylemleri kapsamında gerçekleşti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depolarına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Kuveyt Sivil Havacılık Kamu Otoritesi (PACA) depolardan birinde yangın çıktığını duyurdu.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin bir saldırının daha hedefi olduğu belirtilerek, "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depoları, hayati öneme sahip altyapıyı doğrudan hedef alan insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı" denildi. Ülke hava sahasına giren tüm düşman hedeflerle mücadele edildiği belirtilen açıklamada, önleme çalışmaları sırasında düşen enkaz parçaları nedeniyle bazı sivil tesislerde hasar meydana geldiği aktarıldı.

"Depolardan birinde yangın çıktı"

Kuveyt Sivil Havacılık Kamu Otoritesi (PACA) saldırıları doğrulayarak "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki iki yakıt deposuna insansız hava aracı saldırısı düzenlendi ve depolardan birinde büyük bir yangın çıktı" açıklamasında bulundu. Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
