Kütüphane Haftası'nda Öğrencilerle Buluşan Rektör, Kütüphanenin Önemine Dikkat Çekti

Kütüphane Haftası kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Genel Sekreter Muhammet Büyük eşlik etti.

Ziyarette, üniversite kütüphanesinin fiziksel ve dijital imkanları hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, kütüphanelerin bireysel gelişim ve akademik başarıya katkısı yönünden taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kütüphanelerin sadece bilgiye erişim değil, aynı zamanda kültürün ve öğrenmenin odağı olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, bu alanda yapılan tüm çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK