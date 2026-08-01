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KUTSO’da ’İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi

KUTSO’da ’İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "İşin Yürütümü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılan Teftişlerde Karşılaşılan Mevzuata Aykırılıklar ve Çözüm Yöntemleri" konulu...

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "İşin Yürütümü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılan Teftişlerde Karşılaşılan Mevzuata Aykırılıklar ve Çözüm Yöntemleri" konulu bilgilendirme toplantısında, işverenler ve işletme temsilcileri iş mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

KUTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişleri Yeşim Erkoç, Ömer Cirit ve Sefer Konu, Rehberlik ve Teftiş Bursa Grup Başkan Yardımcısı Burcu Şenol ile Kütahya İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin katıldı. Programa ayrıca Kütahya'da faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri, işverenler ve insan kaynakları ile iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapan profesyoneller yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda, çalışma hayatına ilişkin güncel yasal düzenlemeler ve denetim süreçlerinde karşılaşılan uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı. İş müfettişleri tarafından yapılan sunumlarda, özellikle işin yürütümü sırasında gerçekleştirilen teftişlerde en sık rastlanan mevzuata aykırılıklar, işverenlerin yasal sorumlulukları ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik uygulanabilecek çözüm yöntemleri katılımcılarla paylaşıldı.

İş sağlığı ve güvenliği alanında dikkat edilmesi gereken temel hususların da değerlendirildiği toplantıda, iş kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler, işverenlerin yükümlülükleri ve denetimlerde öne çıkan uygulama örnekleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Katılımcılara, mevzuata uyumun sağlanmasının hem çalışan güvenliği hem de işletmelerin hukuki ve idari yaptırımlarla karşılaşmaması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Program kapsamında ayrıca, denetimlerde tespit edilen yaygın eksiklikler üzerinden örnek olaylar değerlendirilirken, işverenlerin uygulamada karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri de paylaşıldı. İş müfettişleri, iş mevzuatına uygun çalışma kültürünün geliştirilmesinin işletmelerin sürdürülebilirliği ve çalışma barışına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Toplantının sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise katılımcılar, iş hukuku, çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile denetim süreçlerine ilişkin merak ettikleri soruları doğrudan uzmanlara yöneltme imkanı buldu. İş Başmüfettişleri, yöneltilen soruları ayrıntılı şekilde yanıtlayarak uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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