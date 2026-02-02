Haberler

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden öğrenci için anma programı

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden öğrenci için anma programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde umre ibadeti sırasında trafik kazasında hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Ravza Serra Erdoğan için okulunda anma programı düzenlendi. Arkadaşları ve öğretmenleri, duygusal anlar yaşanarak onu andı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yarıyıl tatilinde ailesiyle birlikte kutsal topraklara giden ve trafik kazasında hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Ravza Serra Erdoğan için okulunda anma programı düzenlendi.

Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ravza Serra Erdoğan, ailesiyle birlikte umre ibadeti için gittiği kutsal topraklarda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Tur şirketine ait aracın Mekke'den Medine'ye dönüş yolunda kaza yapması sonucu 17 yaşındaki Ravza Serra Erdoğan yaşamını yitirirken, annesinin omuzlarında kırıklar oluşurken, babasının ve 15 yaşındaki kardeşinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Ravza Serra Erdoğan için eğitim gördüğü Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, Ravza'nın sırasına çiçekler ve karnesini bırakarak onu andı. Duygusal anların yaşandığı törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ da katıldı.

Sınıf öğretmeni Murat Taş, Ravza Serra Erdoğan'ın örnek bir öğrenci olduğunu belirterek, "Ravza; davranışları, duruşu ve akademik başarısıyla örnek alınacak bir öğrenciydi. Vefat ettiğini duyduğumuzda derin bir üzüntü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ravza Serra Erdoğan'ın vefatı, okul camiasında ve arkadaşları arasında derin üzüntüye neden oldu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü

Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü