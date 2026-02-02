Kutsal topraklarda hayatını kaybeden öğrenci için anma programı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yarıyıl tatilinde ailesiyle birlikte kutsal topraklara giden ve trafik kazasında hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Ravza Serra Erdoğan için okulunda anma programı düzenlendi.

Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ravza Serra Erdoğan, ailesiyle birlikte umre ibadeti için gittiği kutsal topraklarda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Tur şirketine ait aracın Mekke'den Medine'ye dönüş yolunda kaza yapması sonucu 17 yaşındaki Ravza Serra Erdoğan yaşamını yitirirken, annesinin omuzlarında kırıklar oluşurken, babasının ve 15 yaşındaki kardeşinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Ravza Serra Erdoğan için eğitim gördüğü Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, Ravza'nın sırasına çiçekler ve karnesini bırakarak onu andı. Duygusal anların yaşandığı törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ da katıldı.

Sınıf öğretmeni Murat Taş, Ravza Serra Erdoğan'ın örnek bir öğrenci olduğunu belirterek, "Ravza; davranışları, duruşu ve akademik başarısıyla örnek alınacak bir öğrenciydi. Vefat ettiğini duyduğumuzda derin bir üzüntü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ravza Serra Erdoğan'ın vefatı, okul camiasında ve arkadaşları arasında derin üzüntüye neden oldu. - BİTLİS