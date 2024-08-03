Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Hamas liderine suikast ve Gazze zulmü protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine giden Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast ve Gazze'deki zulmü protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi. Kütahya Valisi ve diğer yetkililer de protestoya destek verdi.

Kütahya'da yüzlerce kişi, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı ve Gazze'deki zulmü protesto için yürüdü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve Gazze'deki zulmü protesto etmek amacıyla Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) tarafından yürüyüş düzenlendi. Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve yüzlerce kişi, Ulu Cami'den sloganlar ve tekbirler eşliğinde Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sendika Başkanı Ülfet Balon basın açıklaması yaptı.

Balon, "Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunmaktayız. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimiz alçakça katledildi, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri güvenli bir nokta dahi yok. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor" dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın ise, "Filistin savaşı ile ABD ve Avrupa'nın maskesi düşmüştür. İnsan hakları, demokrasi külliyen yalan. İsmail Heniyye şehit edildi. Ortada sadece Türkiye var. Müslüman ülkelerin hiçbiri taziye mesajı yayınlamadı. Ortada sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanımız var. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Eylem, Emir Sultan Kur'an Kursu yöneticisi Mehmet Oruç tarafından okunan dua ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Heniyye Kütahya Gazze Hamas İran Dış Politika Uluslararası İlişkiler Yerel Politika Haberler

Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

 ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz
title