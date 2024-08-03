Kütahya'da Hamas liderine suikast ve Gazze zulmü protesto edildi

Kütahya'da yüzlerce kişi, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı ve Gazze'deki zulmü protesto için yürüdü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve Gazze'deki zulmü protesto etmek amacıyla Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) tarafından yürüyüş düzenlendi. Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve yüzlerce kişi, Ulu Cami'den sloganlar ve tekbirler eşliğinde Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sendika Başkanı Ülfet Balon basın açıklaması yaptı.

Balon, "Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunmaktayız. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimiz alçakça katledildi, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri güvenli bir nokta dahi yok. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor" dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın ise, "Filistin savaşı ile ABD ve Avrupa'nın maskesi düşmüştür. İnsan hakları, demokrasi külliyen yalan. İsmail Heniyye şehit edildi. Ortada sadece Türkiye var. Müslüman ülkelerin hiçbiri taziye mesajı yayınlamadı. Ortada sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanımız var. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Eylem, Emir Sultan Kur'an Kursu yöneticisi Mehmet Oruç tarafından okunan dua ile sona erdi. - KÜTAHYA