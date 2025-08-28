Kütahya, Yetimlere Destekte Türkiye Birincisi Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında Kütahya, öğrenci sayısına oranla en çok yetime sahip çıkan il olarak Türkiye birinciliğini elde etti.

İstanbul Fatih'te düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinden eğitimciler ile idarecilerin katıldığı iki günlük "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi Çalıştayı"na Kütahya'dan da katılım sağlandı. Çalıştayda projenin öğrencilerin sosyal, psikolojik, manevi ve akademik gelişimlerine katkıları, aile ve toplum yapısındaki etkileri ele alındı. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin katılımını artırmaya yönelik öneriler ile Milli Eğitim Bakanlığı ve STK'ların destekleri değerlendirildi.

Kapanış programında kategorilere göre ödül ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına ödülü, proje il koordinatörü Fatma Sönmez Acar aldı. Kütahya, 250 yetime sahip çıkarak projeye sunduğu büyük katkı nedeniyle teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. Ayrıca Tayland Patani'deki yetimhanede büyüyen bir kız çocuğunun hayalini resmettiği tablo, anlamlı bir hediye olarak Kütahya'ya verildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya'nın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, yetimlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, öğrencilerde bu bilincin oluşmasının çok kıymetli olduğunu belirtti. Müdür Yılmaz, "Yetim gülerse dünya güler" anlayışıyla 2025 yılında da iyilik yarışına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA