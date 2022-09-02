Kütahya yerel haberleri... Kütahya'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

Kütahya haberleri... Kütahya'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır İl genelinde 566 okulda 5 bin 600'ün üzerinde derslikte öğrencileri ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklar sıralarında bekliyor Okulların açılmasına kısa bir süre kala Kütahya'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı.

Kütahya'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

İl genelinde 566 okulda 5 bin 600'ün üzerinde derslikte öğrencileri ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklar sıralarında bekliyor

KÜTAHYA - Okulların açılmasına kısa bir süre kala Kütahya'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı. İl genelinde 566 okulda 5 bin 600'ün üzerinde derslikte öğrencileri ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklar sıralarında bekliyor.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 13 ilçede okullarda yapım, onarım ve iyileştirme çalışmaları sürerken donatım alt yapısı yenileme çalışmaları da devam ediyor. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okulları ziyaret ederek devam eden hazırlıkları ve bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

"Kütahya olarak yeni eğitim öğretim yılına hazırız" diyen Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Kütahya'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlıklarını tamamladık. Kütahya olarak yeni eğitim öğretim yılına hazırız. Hazırlıklarımız çerçevesinde öğrencilerimize dağıtılmak üzere bütün okullarımızda bütün öğrencilerimize ders kitapları sıralarının üzerine yerleştirildi ve hazır hale getirildi. 12 Eylül Pazartesi günü öğrencilerimiz okullarına gittiklerinde bütün öğrencilerimiz sıraların üstlerinden ders kitaplarını hazır halde bulacaklar. Bunun yanında Bakanlığımız tarafından geçen yıl uygulamaya başlanan yardımcı kaynaklar kitapları da var. Yardımcı kaynaklar kitapları da bugün itibari ile dağıtımını tamamlıyoruz ikinci etabın dağıtımını ise daha sonra yapacağız. Bu süreçte emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Diğer taraftan okullarımızdaki diğer eksilerimizi tamamlıyoruz. Bütün bunların yanında tüm ilçelerimizde 'Köy yaşam merkeleri'nide açıyoruz. İçerisinde ana sınıfı, ilkokul sınıfı ve hayat boyu öğrenme sınıfları olan eski köy okullarımızı tekrar hayata geçirerek öğrencilerimizin aileleri ile birlikte eğitimden faydalanacakları bir mekana dönüştürüyoruz. Köy yaşam merkezlerimizdede sona gelindi. İnşaat, boya ve diğer eksikleri tamamlandı " dedi.

İlkokula ilk kez başlayan öğrenciler ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül Pazartesi günü, diğer öğrenciler için ise 12 Eylül 2022 Pazartesi eğitime başlayacak.

Kütahya il genelinde 566 okul'da 5 bin 600 derslikte 99 bin 865 öğrenci ders başı yapacak.