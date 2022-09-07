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Kütahya yerel haberleri | Dumlupınar Kaymakamı Basri'den, şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Yerel Haberler

Kütahya yerel haberleri | Dumlupınar Kaymakamı Basri'den, şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Kütahya yerel yerel haberine göre Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamlığı'na yeni atanan Bilal Basri, şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamlığı'na yeni atanan Bilal Basri, şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Bilal Basri ve eşi beraberinde Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, SYDV Müdürü Süleyman Alkan, İlçe Müftüsü M. Emin Olgun ile beraber ilçe ve köylerde ikamet eden şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Basri, ailelerle bir süre sohbet edip ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dumlupınar Kütahya Yerel Haberler

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