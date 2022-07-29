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Kütahya yerel haberi | Tavşanlı Höyük, fotoğraf sergisi ile tanıtıldı

Kütahya haberlerine göre Tavşanlı Höyük, fotoğraf sergisi ile tanıtıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kütahya Valisi Ali Çelik'in de katılımı ile Tavşanlı Höyük Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleşti.

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Tavşanlı Höyük, fotoğraf sergisi ile tanıtıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kütahya Valisi Ali Çelik'in de katılımı ile Tavşanlı Höyük Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleşti.

Tavşanlı Höyük'teki kazıların başlama süreci ve çıkan eserlerden görüntülerin yer aldığı fotoğraf sergisi Tavşanlı Belediyesi hizmet binasında hizmete sunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan protokol üyelerine 2. sezonu başlatılan Tavşanlı Höyük kazısındaki çalışmaların son durumu hakkında bilgiler verdi.

Vali Ali Çelik, fotoğraf sergisinin ardından kazı evini ziyaret etti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Tavşanlı Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen kazılarda çıkarılan buluntular hakkında Vali Çelik'e bilgiler verdi.

Kütahya'nın bilinen en eski yerleşim yeri Tavşanlı Höyük'ün 8 bin yıllık hikayesinin kazı çalışmalarıyla can bulduğunu ifade eden Vali Çelik, "Hem müthiş çalışmaların öyküsünün sunulduğu fotoğraf sergisini hem de kazı evini ziyaret ettik. Gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Emek, sevgi ve heyecan varsa başarı hep var. Daim olsun" dedi.

Sergi açılışına; Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, Belediye Başkan Yardımcıları Naci Erarslan, Mehmet Ali Akar ve Furkan Dinçer ile kazı heyeti katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Yerel

Ali Çelik Tavşanlı Kütahya Yerel Haberler

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