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Yemenli Heyet Kütahya'da

Yemenli Heyet Kütahya'da
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Kütahya Valisi Musa Işın, Yemen Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Abdullah Barman ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkiler, eğitim çalışmaları ve Kütahya'daki Yemenli öğrencilerin durumu değerlendirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Yemen Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Abdullah Barman ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette Yemen Dernek Başkanı Dr. Vahid Furays, Yemenli Öğrenciler Derneği Genel Başkanı Abdulmacid Mahariş, Yemenli Öğrenciler Derneği Kütahya Şube Başkanı İzzettin Gaylan, Yemen Dernek Maliye ve Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Al Sühra, Yemenli Öğrenciler Derneği Dış İlişkiler Başkanı Mohammed Towayti ve Denetleme Komitesi Başkan Yardımcısı Mohammed Racih de yer aldı.

Görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkiler, eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve Kütahya'da öğrenim gören Yemenli öğrencilerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet üyeleri, misafirperverliği dolayısıyla Vali Musa Işın'a teşekkür etti.

Vali Işın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uluslararası öğrencilere yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti ve Türkiye ile Yemen arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin önemini vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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