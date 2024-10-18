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Kütahya Valisi Musa Işın: "Muhtarlar, sahadaki gözümüz kulağımız"

Kütahya Valisi Musa Işın:
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Kütahya Valisi Musa Işın, muhtarların, devletin sahadaki gözü kulağı olduğunu ifade etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, muhtarların, devletin sahadaki gözü kulağı olduğunu ifade etti.

Muhtarlar Günü dolasıyla mesaj yayınlayan Vali Işın, "1829 yılından günümüze kadar köklü bir geçmişi olan muhtarlarımız, demokrasinin ilk adımı ve vatandaşlarımızın çaldığı ilk kapı olarak yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Muhtarlarımız; seçildikleri köy ve mahallelerde vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinleyen ve en iyi bilen kişiler olarak, sorunların çözümünde, taleplerin yerine getirilmesinde ve takibinde aktif bir rol üstlenmektedir. Devletimizin sahadaki gözü ve kulağı olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmelerinin yanı sıra asayiş, sağlık, eğitim gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. Onlar, kamu kurumları ile vatandaşlar arasında bir köprü görevi görmekte ve kamusal bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlarımız, günümüzde hizmet standartlarının geliştirildiği, vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletmek ve yerine getirmek için önemli imkanlara sahip olduğu bir dönemde görev yapmaktadır. Bu durum, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önemin en önemli nişanesidir" ifadelerini yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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