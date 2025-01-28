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Kütahya Valisi Işın, Görev Süresi Bitiren Müdürlere Teşekkür Etti

Kütahya Valisi Işın, Görev Süresi Bitiren Müdürlere Teşekkür Etti
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Kütahya Valisi Musa Işın, görev süresini tamamlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Tarım Müdürü Dr. Emre Yeniay'ı kabul ederek emekleri için teşekkür etti ve başarı belgelerini takdim etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, görev süresini tamamlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Tarım Müdürü Dr. Emre Yeniay'ı makamında kabul etti.

Vali Işın, Başyiğit ve Yeniay'a görev süreleri boyunca yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kendilerine başarı belgelerini takdim etti. Görüşmede, her iki kurumun il genelindeki çalışmalarına ve sağladıkları katkılara dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Musa Işın, eğitim ve tarım alanında yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, her iki isme de emeklerinden dolayı şükranlarını sundu ve bundan sonraki süreçte başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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