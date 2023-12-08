Kütahya Protokolü Özel Çocuklar ve Aileleriyle Buluştu

Kütahya Valisi Musa Işın ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Vali Işın ve milletvekilleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek öğrencilerle görüştü. Özel çocukların yetiştirilmesi konusundaki hassasiyet vurgulandı.

Kütahya protokolü, özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Özel Anasultan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Vali Işın ve milletvekilleri, program çerçevesinde ilk olarak sınıfları ziyaret ederek özel öğrencilerle bire bir görüştü, her biriyle yakında ilgilendi.

Okul hakkında bilgiler veren Anasultan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilisi Serdar Akkoç, 17 öğretmen ile 300 özel çocuğa hizmet verdiklerini söyledi.

Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların hiçbir zaman ihmal edilmeyeceğinin altını çizerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin genel durumları hakkında öğretmenlerden bilgiler alan Vali Işın ve milletvekilleri, özel eğitim öğretmenlerinin sabır ve metanet gerektiren bu mesleği büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini söyledi.

Özel çocukların yetiştirilmesi konusundaki hassasiyetini dile getiren Vali Işın, bu konuda büyük emek sarf eden anne ve babalara da teşekkür etti.

Işın, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu çocuklarımız, evlerinden alınıp özel eğitim kurumlarında becerilerini ve niteliklerini geliştirmek için öğretmenlerimiz eşliğinde hizmet almaktadır. Bu büyük bir hizmettir" dedi.

Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, özel çocukların yetiştirilmesi konusundaki hassasiyetini dile getirdiler.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, özel çocukları için büyük emek sarf eden anne ve babalara da teşekkür etti.

Anasultan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Tuna, Vali Işın ve milletvekillerine günün anısına hediye takdim etti. - KÜTAHYA