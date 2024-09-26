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Kütahya OSB Yönetim Kurulu'ndan Emniyet Müdürü Elbir'e Ziyaret

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Elbir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bölgenin projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve Elbir'e özel bir hediye takdim edildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Osman Elbir'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun, M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı.

Ziyarette, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu ve yürütülen projeler üzerine fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Emniyet Müdürü Osman Elbir'e Kütahya OSB adına özel tasarım çini tabak takdim ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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