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Kütahya OSB'den Albay Vedat Kültür'e Ziyaret

Kütahya OSB'den Albay Vedat Kültür'e Ziyaret
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Vedat Kültür'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Güvenliğin sağlanması ve iş birliğinin güçlendirilmesi konularında destek sözü verildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Vedat Kültür'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ölçar, Ali Alper Olgun, M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in katıldığı ziyarette, Kütahya OSB'nin, bölgedeki güvenliğin sağlanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında her türlü desteği sunmaya devam edileceği belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Albay Vedat Kültür'e Kütahya'nın sembolü olan özel tasarım çini bir tabak hediye ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Politika Yerel Yaşam Albay OSB

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