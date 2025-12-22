Kütahya OSB'de firmalar arası dart turnuvası heyecanı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Geleneksel Firmalar Arası Dart Turnuvası', sanayi bölgesinde faaliyet gösteren kurum ve firmaların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 10 takımın mücadele ettiği turnuva, centilmence rekabetin ve sosyal etkileşimin ön planda olduğu renkli karşılaşmalara sahne oldu.

Dikkat, odaklanma ve istikrarın ön plana çıktığı müsabakalarda katılımcılar, hem kıyasıya rekabet etti hem de yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek sosyal bağlarını güçlendirme imkanı buldu. Organizasyon, sanayi bölgesinde kurumlar arası iletişimi ve dayanışmayı artırma hedefi doğrultusunda yoğun ilgi gördü.

Heyecan dolu karşılaşmaların ardından turnuvanın şampiyonu, sergiledikleri başarılı performansla TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Gençlerin elde ettiği bu başarı, mesleki eğitimin sosyal ve sportif alanlardaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede; sanayi bölgesinde kurumsal dayanışmayı ve sosyal etkileşimi güçlendiren bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirterek, geleneksel hale gelen sosyal etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğini ifade etti. Eskioğlu, turnuvaya katılan tüm takımlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA