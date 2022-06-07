Kütahya Ilıca Sakinleri Yeterli Hizmet Alamadıklarından Şikayet Etti: "Ilıca'yı Öldürmek İçin Ellerinden Gelen Gayreti Sarf Ettiler" - Haberler

Kütahya'nın termal turizm merkezlerinden Ilıca'da yaşayan vatandaşlar Kütahya Belediyesi'nden yeterli hizmeti alamadıklarını söyledi. Bir vatandaş, "Ilıca'yı öldürmek için ne yapılması gerekiyorsa Süleyman Canan'dan beri bütün belediye başkanları ellerinden gelen gayreti sarf etti" dedi.

Kütahyalı vatandaşlar, turizm sezonunun açılmasına rağmen Ilıca'ya kimsenin gelmemesinden şikayet etti. En önemli sorunun ulaşım olduğunu kaydeden Ilıca sakinleri, en temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile Kütahya merkeze gittiklerini belirterek market, fatura ödeme ve dolum merkezi ile ATM talep etti.

"EVLERİMİZE SICAK SU İSTİYORUZ"

Yaklaşık 66 yıldır Ilıca'da yaşadığını aktaran bir vatandaş, "Kışın 5-6 saat elektrik kesintileri oluyor. Bazen 1-2 gün elektrik kesintileri oluyor. Daha önceki senelerde bizim evlerimizde sıcak su vardı, şimdi yok. Yeni sıcak su kuyuları açıldı. Bizler de bu kuyulardan faydalanmak, evlerimize tekrar sıcak su verilmesini istiyoruz. Ilıca'nın ve turizmin canlanması için en önemli etken ulaşım. Ulaşımın olmadığı yerde turizm olmaz. Eskiden buradan saat başı minibüs hareket ederdi. Şimdi minibüsçü arkadaşlar da haklı. Yolcu olmayınca kimi taşıyacaklar. Kütahya'ya gelen 70 bin üniversiteli öğrenci Ilıca'yı bilmiyor. Ulaşımın olmadığı yerde turizm olmaz" dedi.

"YEREL YÖNETİMLER ILICA'YLA İLGİLENMİYOR"

Eskişehirli olan ve 40 senedir Ilıca'da yaşadığını söyleyen bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"Yerel yönetimler Ilıca'yla ilgilenmiyor. Gelen gideni aratıyor. Eski Ilıca çok hareketliydi, çok canlıydı. İnsanlar burada oturacak yer bulamıyordu. Şimdi eski günlerini arar durumda. Bana göre sahipsiz bir durumda. Burası Kütahya merkeze bağlı gibi görünüyor ama bir kısmı Avdan köyüne, bir kısmı Işıkkara köyüne bağlı. Ilıca sahipsiz, nüfus kağıdı olmayan bir yer. Market sorunu var, ulaşım sorunu var. Belediye buraya her gün sabah akşam otobüs gönderiyordu. Bunların hepsinden vazgeçti. Sezon açıldı, ortada daha bir şey yok. Ilıca'ya el atmak lazım. Bu siyasetin de üzerinde bir konu. Ilıca'ya gelen insanların ailecek oturup çay kahve içeceği bir yeri yok."

"DOĞAL GAZ İSTİYORUZ"

Bir başka vatandaş ise hamam fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etti. 25 lira para verip içeri girdiklerinde su bulamadıklarını kaydeden Ilıca sakini, "Kömür yakmıyorlar, odun yakmıyorlar. Hiçbir şey yakmadıkları halde 25 lira istiyorlar. 4 kişi girsen 100 lira. Emekli kaç para alıyor? 2 bin 500 lira alıyorum ben. Neye yetecek bu para? Biz Ilıca'ya doğalgaz istiyoruz. Tüp oldu 320 lira. Ben nasıl dolduracağım" diyerek taleplerini sıraladı.

"ELLERİNDEN GELEN GAYRETİ SARF ETTİLER"

Bir başka vatandaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ilıca'yı öldürmek için ne yapılması gerekiyorsa Süleyman Canan'dan beri bütün belediye başkanları ellerinden gelen gayreti sarf etti. Eski Belediye Başkanı Mustafa İça, buraya kepçe soktu. Su çıkan yere kepçe sokulmaz. Şimdi su çıkmıyor. Bin 100 liraya ön ödemeli su sayacı taktılar. İçinde bir damla su kalsa kışın patlıyor, bin 100 lira bir daha veriyorum. Kartlı sayaç Ilıca'ya uygun değil ki. Zaten dolum noktası da yok. 15 gün kullanmayınca da suyumuzu da kesiyorlar. Her şeyden önce ulaşım, ulaşım, ulaşım."

Bir başka vatandaş ise, "Çöplük içinde oturuyoruz, çöpçüler hiç süpürmüyor. Buraya doğalgaz istiyoruz. Bitti Ilıca, bitti. Eskiden 4 belediye arabasına binemezdik sıradan. Şimdi ne oldu, öldü. Alan bakmıyor bile" dedi.

ANKA / Yerel