Kütahya haber! Kütahya Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı

Kütahya Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Evliya Çelebi Mahallesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile yaptırılmakta olan Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldığı belirtildi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, teşkilat mensuplarıyla birlikte Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Gazel ve Erenler'e şantiye şefi Soner Sırtkaya tarafından bilgiler sunuldu.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunun AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Millet Bahçesi'nin kabası bitmiş ve ince işçiliği yapılmaya başlanmış. Çok kısa süre içerisinde hemşehrilerimizle buluşturacağız" dedi.

Millet Bahçesi'nin vatandaşların nefes alınabilecekleri bir yer olacağını ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Kütahya Millet Bahçesi, içerisinde barındıracağı millet kütüphanesi, çini satış binası, otoparkı, mescidi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek. Millet bahçeleri, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın çevre gösterdiği hassasiyetin bir göstergesidir. Millet Bahçesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark da önemli bir ihtiyacı karşılayacak" diye konuştu.

Kütahya Millet Bahçesi inşaatı İHA tarafından havadan da görüntülendi.