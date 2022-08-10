Kütahya haber: Kütahya Belediyesi'nden halka aşure ikramı

Gelen Kütahya haberine göre Kütahya Belediyesi geleneksel aşure günü belediye önünde gerçekleşen tören ile kutlandı.

Kütahya Belediyesi geleneksel aşure günü belediye önünde gerçekleşen tören ile kutlandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, birlik ve beraberlik mesajı vererek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Aşure günü nedeniyle Kütahya Belediyesi geleneksel aşure günü belediye bahçesinde vatandaşların ve il protokolünün katılımı ile gerçekleşti. Toplam 5 bin kişilik aşurenin dağıtıldığı etkinlikte, glütensiz aşure dağıtılarak, çölyak hastaları da unutulmadı.

Aşure gününün açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bugün mübarek ayın mübarek günü. Aşure dağıtım günümüze hepiniz hoş geldiniz. Rabbim, bu mübarek aylar ve günler hatırına yaptığımız ve yapacağımız duaları ibadetleri kabul etsin. Bu günler güzel günler. Birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Törene Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA