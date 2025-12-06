Haberler

Kütahya İl Emniyet Müdürü Elbir, özel öğrencilerle bir araya geldi

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulunun öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya gelerek, onlara emniyet teşkilatının desteklerini ifade etti.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulunun öğretmenlerini ve özel öğrencileri makamında ağırladı.

Özel öğrencilerle yakından ilgilenen Müdür Elbir, Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretmenlerinin fedakarlık ve emeklerinin çok kıymetli olduğunu ve emniyet teşkilatı olarak bir gün değil her daim yanlarında olduklarını ifade etti.

Çocukların özel kalplerindeki heyecan ve sevgilerini hissettirmelerinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyleyen Elbir, anlamlı ziyaretleri için özel misafirlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

