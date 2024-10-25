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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Teknoloji ve Mühendislik Konferansı Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Teknoloji ve Mühendislik Konferansı Düzenlendi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, AK Parti Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri, teknoloji ve mühendislik arasındaki ilişkiyi vurguladı. Dr. İleri, mühendislerin siyasette daha fazla yer alması gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerine dikkat çekti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) AK Parti Ankara Milletvekili ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uzmanı Dr. Ömer İleri'nin konuşmacı olarak katıldığı ve teknoloji ile mühendisliğin ele alındığı konferans düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından başlayan etkinlikte, Dr. Ömer İleri ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sahneye gelerek kısa bir konuşma yaptılar ve Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını ifade ettiler. Dr. İleri ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak açılış konuşmalarının ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

"Teknoloji toplumu derinden etkiliyor"

Dr. Ömer İleri, kendi yaşam öykünden yola çıkarak hem bir mühendis hem de bir siyasetçi olduğunu hatırlattı ve işleri gereği sistemler kurmaya ve yönetmeye alışkın olan mühendislerin siyasette daha fazla yer alması gerektiğine inandığını söyledi. Teknoloji ve siyaset arasındaki ilişkinin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Dr. İleri, "Teknoloji toplumu derinden etkiliyor. Siyasetçiler de toplumu yönlendiren kişiler arasında ilk sırada yer alıyor. Bu yönüyle iki kavramın da birbiriyle yakın ilişkide olduğunu görüyoruz. Siyasetçiler halka görüşlerini aktarmada teknolojiden yararlanıyorlar. Bu aktarım sürecinde de o ülkede farklı alanlarda yaşanan teknolojik gelişmelerden bahsediyorlar. Teknolojiyi sadece sanayi yönüyle değil bu yönüyle de incelemeliyiz" dedi.

"Türkiye artık savunma sanayisini tasarlayan bir ülke"

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise, DPÜ'nün TEKNOFEST'te elde ettiği başarılarla teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve teknolojiye yön veren bir üniversite olduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında kendisine yöneltilen sorulara şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojiyi üreten milletler bugünü de geleceği tasarlarlar. Örneğin savunma sanayisinde varlık gösteremeyen ülkeler bir yere varamazlar. Türkiye, son yıllarda yaptığı hamlelerle savunma saniyisindeki ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayan ve dışa bağımlılığını her geçen gün azaltan bir ülke haline geldi. Bugün Türkiye geleceğini tasarlayan ve bunun için çok geniş bir insan kaynağına sahip olan bir ülke. Siz değerli öğrencilerimiz şimdiden bu gelişmeleri yakında takip etmeli ve hatta ülkemizin teknoloji üretiminde söz sahibi olmaya azmaden kişiler olmaya yönelmelisiniz."

Soru cevap bölümünün tamamlanmasının ardından etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Konferansa AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Salih Tuğ, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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