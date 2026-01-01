Haberler

Hisarcık ve Emet'ten yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek 89 kişilik yeni yılın ilk umre kafilesi, düzenlenen törenlerle kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreninde dualar ve duygusal anlar yaşandı.

Hisarcık ilçesinde, Yenidoğan Camii İmam Hatibi Hasan Ali Yılmaz rehberliğinde umreye gidecek 33 kişilik grup için Hisarcık Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törende din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin yaptığı duanın ardından umre yolcuları, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

Emet ilçesinde ise İlçe Müftülüğü Hac ve Umre Koordinatörü Ferhat Yıldırım rehberliğinde umreye gidecek 56 kişilik kafile için Çavuşoğlu Camii'nde uğurlama programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından dua edildi. Duaların ardından umre yolcuları, yakınlarıyla helalleşip vedalaşarak gözyaşları içinde kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

