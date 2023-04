Kütahya'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesi ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasına, Kütahya'da tepkiyle karşılandı.

Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, teravih namazı sonrası protesto gösterisi düzenlendi.

Grup adına basın açıklamasını Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şube Başkanı Mustafa Özkan, yaptı.

Özkan, "İslam Coğrafyasına yönelik gerçekleştirilen saldırıların tahammül eşiği çoktan aşıldı ve artık dayanılmaz bir noktaya ulaştı. Her Ramazan ayında olduğu gibi dün gece de Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve ibadet eden kardeşlerimize düzenlenen saldırı bir kere daha ve umuyoruz ki son bir defa sinir uçlarımıza dokundu. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 1948 yılından beri terörist İsrail'in işgali altındadır. Bu işgal ve zulümler ile, 1948 yılından beri; Müslümanların izzeti işgal altındadır. Müslümanların namusu işgal altındadır. Müslümanların özgürlüğü işgal altındadır. Mescid-i Aksa, İsra Suresinde buyrulduğu üzere 'Çevresi mübarek kılınan' kutlu bir mekandır. Mescid-i Aksa ümmetin göz bebeğidir. İlk kıblegahımız Mescid-i Aksa; uluslararası camiada meşruiyeti olan ve devlet olarak tanınan, fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla, entrikalarıyla işgal altındadır. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa'nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs'ün işgal altına olması Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa da, Kudüs de, Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir. Filistin'e, İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegane sebebidir.Biz biliyoruz ki bugün siyonizmin her türlü fesadı yeryüzüne yayabiliyor oluşu onların gücünden değil Müslümanların parçalanmışlığından kaynaklanmaktadır. Evet, terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Ancak bize düşen daha somut adımlar atmaktır. İbadet ederken terörist İsrail'in askerleri tarafından silah darbeleriyle zulme uğrayan Müslüman kardeşini gördüğü halde harekete geçmeyen, Mescid-i Aksa'ya postallarıyla girip mahremimizi çiğneyen İsrail teröristlerini görüp de öfke duymayan, Başörtüsü çekilerek camiden sürüklenerek çıkartılan Müslüman kardeşimizin çığlıklarını duyduğu halde tüm Müslüman ülkeleri göreve çağırmayan bir insan imanını ve vicdanını sorgulamalıdır" diye konuştu.

"Zafer İslam'ındır, zafer yakındır"

Haksızlık karşısında susmayacaklarını dile getiren Özkan, "Ey Müslüman devletler, ey Müslüman yöneticiler, size çağrımızdır; Emperyalizmle ve siyonist İsrail ile olan bağlarınızı derhal kesin ve zulme uğrayan Müslüman kardeşleriniz için seferber olun. Siyonist İsrail, Filistin'de yaptığı her tecavüzün, küstahlığın, şımarıklığın karşılığını mutlaka alacaktır. Siyonist İsrail'in her attığı adımı takip edeceğiz ve anında gereken tepkiyi göstereceğiz. Filistin'e sahip çıkma, Kudüs'e sahip çıkma, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma söz konusu olduğunda konjonktüre, dengelere, küresel güçlere vesaire bakmayacağımızı herkes bilmelidir. Kudüs, bugünün Müslüman'ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Siyonist İsrail'e karşı birlik çağrımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir. Tekrar söylüyoruz; Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, onurumuzdur. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. İsrail işgalcidir ve Filistin'de bir karış toprağı yoktur. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin. Kimse bizden haksızlıklar karşısında susmamızı beklemesin. Zafer İslam'ındır, zafer yakındır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA