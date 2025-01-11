Kütahya'dan 34 Kişilik Umre Grubu Uğurlandı

Kütahya'nın Simav ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umre yolculuğuna çıkacak olan 34 kişilik umre gurubu düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

24 günlük 19. Tur 34 kişilik özel umre grubu için otogarda uğurlama programı düzenledi. Programda din görevlisi Adem Hangün tarafından Aşr-ı Şerifler okundu ve ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe bir konuşma yaptı. Din görevlileri Adem Hangün ve Harun Cangür'ün ilahileri sonrası Şube Müdürü Hakkı Balı tarafından dua yapıldı.

Din görevlisi Naşa Büyük Camii İmam Hatibi Zafer Demircan'ın grup hocalığında 34 umreci yakınları tarafından gözyaşlarıyla umre yolculuğuna uğurlandı. - KÜTAHYA