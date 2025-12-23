Haberler

Emet ve Hisarcık'tan 33 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden 33 kişilik umre kafilesi, düzenlenen törenlerle kutsal topraklara uğurlandı. İmam Hatip Mehmet Ceviz ve İlçe Müftüsü İsmail Çınar'ın dualarının ardından umreciler, yakınlarıyla duygusal anlar yaşayarak yola çıktılar.

Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak olan 33 kişilik umre kafilesi, dualar ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Emet Merkez Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz'in rehberliğinde umre ziyaretini gerçekleştirecek Hisarcık umre grubu için Hisarcık Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törende İmam Hatip Mehmet Ceviz tarafından dua edildi. Duaların ardından umre yolcuları yakınlarıyla vedalaşarak telbiye ve salavatlar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Emet ilçesinde ise Çavuşoğlu Camii'nde düzenlenen uğurlama programında duygusal anlar yaşandı. Manevi atmosferin hakim olduğu programda umreciler ve aileleri bir araya gelerek heyecanlarını paylaştı.

Program, İlçe Müftüsü İsmail Çınar'ın yaptığı dua ile sona erdi. Dualarda, umrecilerin sağlık ve huzur içinde ibadetlerini tamamlayarak hayırlısıyla memleketlerine dönmeleri temenni edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
