Kütahya'daki 5.4 Büyüklüğündeki Deprem Aydın'da Hissedildi
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem, Aydın'da da hissedildi. Deprem sırasında birçok vatandaş paniğe kapılarak açık alanlara çıktı.

AFAD verilerine göre saat 12.59'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı sırasında ev ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar, paniğe kapılarak açık alanlara çıktı. Bazı vatandaşlar sokaklarda bekleyerek artçı sarsıntılara karşı tedirginlik yaşadı. - AYDIN

