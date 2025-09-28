Kütahya'daki 5.4 Büyüklüğündeki Deprem Aydın'da Hissedildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem, Aydın'da da hissedildi.

AFAD verilerine göre saat 12.59'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı sırasında ev ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar, paniğe kapılarak açık alanlara çıktı. Bazı vatandaşlar sokaklarda bekleyerek artçı sarsıntılara karşı tedirginlik yaşadı. - AYDIN