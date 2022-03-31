Kütahya'da yetim çocuklara ramazan hediyeleri hazırlanıyor - Haberler

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Kütahya'da yetim çocuklara ramazan hediyeleri hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da yetim çocuklara ramazan hediyeleri hazırlanıyor

TDV Kütahya Şubesince yetim çocuklar için ramazan ayı hediye paketlerinin hazırlandığı bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - TDV Kütahya Şubesince yetim çocuklar için ramazan ayı hediye paketlerinin hazırlandığı bildirildi.

Gönüllü gençlerin de yer aldığı yolun iyilik olsun iyilik çalışmalarına, yetim aile çocukları için hazırlanan ramazan hediyeleri paketlenmeye başlandı.

TDV Kütahya Şube Görevlisi Mustafa Cihan, vakıf tarafından himaye edilen yetimler için ramazan ayı hediye paketlerinin hazırlandığını söyledi.

Mustafa Cihan, "TDV Kütahya Şubesi olarak hayırseverlerimizin desteğiyle almış olduğumuz gıda paketleri, ihtiyaç sahipleri için özenle hazırlanıyor. Her ramazan olduğu gibi bu yılda ramazan ayında, "Beklenen Sensin" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın iyilikleri ile kalpleri ısıtıyoruz. Ramazan ayı her hali ile tam bir iyilik ayı olacak" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'da yetim çocuklara ramazan hediyeleri hazırlanıyor

Kütahya'da yetim çocuklara ramazan hediyeleri hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Cihan, Kütahya, Ramazan, Yerel, Haberler

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