Kütahya'da Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki

Güncelleme:
Kütahya'da düzenlenen basın açıklamasıyla İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısı protesto edildi.

Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu üyeleri, Kütahya Zafer Meydanı'nda bir araya gelerek Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Ali Yılmaz, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Global Sumud Filosu"nun uluslararası sularda saldırıya uğradığını, bu durumun insanlık onuruna ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Yılmaz, açıklamasında Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek, bölgede sivillerin ağır bedeller ödediğini belirtti. Filoya yönelik müdahalenin yalnızca aktivistleri değil, aynı zamanda küresel vicdanı hedef aldığı vurgulandı.

Basın açıklamasında ayrıca, uluslararası topluma çağrıda bulunularak Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bölgedeki ablukanın kaldırılması gerektiği vurgulandı. Basın açıklaması atılan sloganların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
