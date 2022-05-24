Kütahya'da 'Siber vatan' eğitimlerini tamamlayan 45 öğrenciye sertifika - Haberler

- Kütahya'da 'Siber vatan' eğitimlerini tamamlayan 45 öğrenciye sertifika

KÜTAHYA - Kütahya'da Kalkınma Ajansı ile Dumlupınar Üniversitesi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen 'Siber Vatan' programı çerçevesinde ilk eğitimlerini tamamlayan 45 öğrenciye sertifikaları verildi.

Törene; Vali Ali Çelik, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazıl Uysal, "DPÜ siber güvenlik konusunda çok önemli bir ivme yakaladı. Her zaman kötülükleri def etmek, iyilik yapmak daha önemlidir. Siber güvenlik böyle bir şey. Sizlerin yaptığı iş çok önemli" diye konuştu.

Bilgiyi kullanan, koruyan ve geliştiren ülkelerin öne çıkacağının altını çizen Vali Ali Çelik, "Şanslıyız; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın, Bakanlığımızın geniş bir vizyonu ve bu alana ilgi duyan, kendini geliştiren çok sayıda gencimiz var" dedi.

Gençlere, "Özellikle milletimiz adına girdiğiniz yola odaklanmanızı rica ediyorum" diyen Vali Ali Çelik konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Ne kadar odaklanırsanız ve buna zaman ayırırsanız o kadar başarılı olursunuz. Eğitimin sürekliliği, devam niteliği çok değerli. Girdiğiniz alandaki değişim o kadar süratli ki sizin onu yakalayabilmeniz ve bir adım önden gidebilmeniz lazım ki rakipleriniz de çok fazla. Dünyada bu alanda kendini geliştirmeye çalışan milletler, gruplar, camialar var. Onun için sizin farklı alanlarda zaman harcamaya vaktiniz yok. İnşallah bu işe odaklanırsınız ki ülkemiz adına çok değerli olur."

Tören sertifikaların takdim edilmesinin ardından sona erdi.

"Beyaz Şapkalı Hacker ve Temel Linux" eğitimleri tamamlanan Siber Vatan Programı'nın ikinci aşamasında "Sızma Testi" eğitimi verilecek. Programın ilerleyen bölümlerinde ise öğrencilere siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren işletme, kurum ve kuruluşlarda stajyerlik imkanları tanınacak.