Kütahya’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kütahya'da şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek programı düzenlendi. Vali Musa Işın ve eşi Tuba Işın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Programda davetlilerle yakından ilgilenen Vali Musa Işın, şehitlerin, gazilerin ve ailelerinin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi. Musa Işın, Anadolu'nun gazi bir milletin mirasını taşıdığını belirterek, "Bizler Anadolu irfanıyla yetişmiş, gazi bir milletin evlatları ve torunlarıyız. Bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi, bedenini siper ederek gazi olan kahramanlarımızı ve ailelerini kendi canımızdan aziz bilmek zorundayız" dedi. Devletin tüm kurumlarıyla şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Işın, gazilerin hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının takip edilmesi ve hiçbir zaman yalnız bırakılmamaları konusunda hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.

"Bütün kapılarımız sizlere açıktır"

Gazilere hitap eden Vali Musa Işın, kamu kurumlarının kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu belirterek, "Bizler sizin evlatlarınız ve kardeşleriniziz. Valiliğimizin, komutanlıklarımızın, Emniyet Müdürlüğümüzün ve bütün kamu kurumlarımızın kapıları sizlere her zaman açıktır. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayız" diye konuştu.

Anadolu'nun asırlardır büyük mücadelelere sahne olduğunu ifade eden Işın, vatan uğruna ağır bedeller ödendiğini söyledi. Işın, "Bu vatanın bedeli ağır ödenmiştir. Biz bedenlerimizi siper ederiz ancak vatanımızı çiğnetmeyiz. Çünkü vatanımız canımızdan daha azizdir" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Vali Musa Işın, "Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, birbirimize kenetlendiğimiz ve 86 milyon tek yürek olduğumuz sürece hiçbir dahili veya harici güç bizim sırtımızı yere getiremez" dedi.

Program, Vali Musa Işın'ın aziz şehitleri rahmet ve minnetle anması, ebediyete irtihal eden gazilere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilemesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı