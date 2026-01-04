Haberler

Kütahya'da Sarıkamış şehitleri dualar ve yürüyüşle anıldı

Güncelleme:
Kütahya'da Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına "Sarıkamış'ın İzinde" programı düzenlendi.

Kütahya'da Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına "Sarıkamış'ın İzinde" programı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen anma etkinliği, sabah namazı ve doğa yürüyüşüyle başladı.

Program kapsamında ilk olarak Ulu Cami'de sabah namazı kılındı. Namazın ardından katılımcılar, Çamlıca bölgesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde bir araya gelerek Sarıkamış şehitlerini andı. Etkinlik sonunda gençlere çorba ikramı yapıldı.

"Bu vatan kolay kazanılmadı"

Programda konuşan Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Sarıkamış'ta yaşanan kahramanlık mücadelesine dikkat çekerek, "Ecdadımızı ve gençlerimizi hatırlatmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde hem namaz hem de gezi programı düzenledik. Allah bir daha bu vatanda varlık-yokluk mücadelesi yaşatmasın. Ancak gerekirse bugün burada gördüğümüz birlik ve beraberlik ruhu, bu milletin her zaman hazır olduğunu göstermektedir" dedi.

Ovalı, olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen programın sorunsuz şekilde tamamlandığını da vurguladı.

"Gençlerimiz geçmişi yaşayarak öğreniyor"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise konuşmasında, sabah namazı buluşmasıyla başlayan programın maneviyat yüklü olduğunu ifade etti. Bayırcı, "Sarıkamış'ta 90 bin şehidimiz soğuktan donarak şehit oldu. Onları anlayabilmek ve yad edebilmek adına düzenlenen bu yürüyüş çok anlamlıydı. Gençlerimizle birlikte geçmişi bir nebze olsun hissetme imkanı bulduk" diye konuştu. Milletvekili Bayırcı, bu tür organizasyonların gençlerin tarih bilinci ve manevi değerlerle yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

"Yeni nesillere aktarmak zorundayız"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal da Sarıkamış şehitlerini anmanın bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Karda kefensiz yatan, vatan için donan yürekleri anmak için buradayız. Bu mücadeleyi yeni nesillere aktarmak zorundayız. Böyle programlar gençlerimizin vatan ve şehit bilinciyle yetişmesi açısından çok kıymetli" dedi.

Program, duaların ardından sona ererken katılımcılar, Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andı. - KÜTAHYA

