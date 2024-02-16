Kütahya'da ressam Hüseyin Yüce anısına resim sergisi

KÜTAHYA - Kütahya'da dünyaca ünlü merhum ressam Hüseyin Yüce anısına "Yaşayan Değer" adlı resim sergisi düzenlendi. Kütahya'da 'çoban ressam' Halil Kırkıl, Kütahya'nın ve Anadolu'nun önemli sanatçılarından naif ressam Hüseyin Yüce anısına, bir alışveriş merkezinde resim sergisi düzenledi. İl protokolünden bazı isimlerin katıldığı resim sergisine, Kütahya halkı yoğun ilgi gösterdi.

Naif ressam Hüseyin Yüce'den etkilenerek ressamlığa başlayan Halil Kırkıl, "Hüseyin hocamla biz 1985 yılından ölümüne kadar sürekli beraberdik. O aramızdan ayrıldı, onun anısına bugün sergi açtık. Allah taksiratını affetsin" diye konuştu. Serginin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirten ressam Halil Kırkıl'ın oğlu Üzeyir Kırkıl, naif ressam Hüseyin Yüce'nin Halil Kırkıl'a değer katan önemli şahsiyetlerden birisi olduğunu dile getirdi.