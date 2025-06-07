Kütahya'da Renkli 'Deve Şenliği' Coşkusu Yaşandı

Kütahya'da Renkli 'Deve Şenliği' Coşkusu Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Yeşilköyünde gerçekleştirilen geleneksel 'Deve Şenliği', renkli kostümler ve eğlenceli etkinliklerle yeniden hayat buldu. Geçmişe sahip çıkmak ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplanan yardımlar köyün ortak ihtiyaçları için kullanılacak.

Kütahya'da "Deve Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilköy'de düzenlenen geleneksel "Deve Şenliği", bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve bir süredir yapılmayan şenlik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Deve kostümünün köy sokaklarını dolaşarak ev ev ziyaret ettiği etkinlikte, köylüler hediyeler ve nakit yardımlarını geleneksel "deve"ye teslim etti. Toplanan yardımlar, köyün ortak ihtiyaçları için kullanılmak üzere değerlendiriliyor.

Davul-zurna eşliğinde gerçekleşen kortejde dikkat çekici kostümler yer alırken, Nasrettin Hoca, Gelin-Damat ve Üç Etek gibi geleneksel tiplemeler de katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Gelin rolünün yine erkeklerce canlandırılması ise izleyenleri güldürdü.

Köy gençlerinin büyük katkı sunduğu etkinlikte, kostüm tasarımı ve organizasyonun yanı sıra teknik detaylar da gençler tarafından üstlenildi. Bu sayede Yeşilköy, bir geceliğine adeta bir karnaval alanına dönüştü.

Etkinliğin mimarlarından Muhtar Mehmet Karagöz, "Birkaç yıl ara verilmişti. Bu geleneği yeniden başlatarak hem geçmişimize sahip çıkmak hem de geleceğe iz bırakmak istedik. Yardımlaşma, eğlence ve birlik duygusunu bir araya getirdik. Katılım bizi çok mutlu etti" dedi.

Etkinlik sonrası toplanan yardımların, ertesi gün köy kahvehanesinde açık artırma ile satıldığı, elde edilen gelirin ise köy için sürdürülebilir katkıya dönüştüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA BEKTAŞ - Yerel
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
Çad, ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya aldı

Dünyanın en fakir ülkelerinden! ABD'ye vizeyi askıya aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Ekipler her yerde 14 yaşındaki Burak'ı arıyor! Ailesi bir gün önce zorla saçlarını kesmiş

Burak 3 gündür ortada yok! Ailesiyle yaşadığı son olay dikkat çekiyor
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.