Kütahya'da geleneksel mehter konseri ilgi gördü

Kütahya Mehter Musikisi Derneği tarafından Ulu Cami önünde düzenlenen mehter konseri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Selahattin Sarıkaya, ramazan boyunca bu geleneksel etkinliği sürdürmenin mutluluğunu ifade etti.

Kütahya'da Ramazan ayı dolasıyla düzenlenen mehter konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kütahya Mehter Musikisi Derneği tarafından Ulu Cami önünde teravih namazı sonrası gerçekleştirilen konser yaklaşık bir saat sürdü. Programda "Çanakkale Türküsü", "Ölürüm Türkiyem ve "Hücum Marşı" gibi parçalar seslendirildi. Vatandaşlar konseri ilgiyle takip etti.

Dernek Başkanı Selahattin Sarıkaya, Ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri mehter gösterisini bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 30 yıl önce kurulan derneklerinin bugüne kadar birçok kültürel faaliyete imza attığını belirten Sarıkaya, "Amacımız, şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehteri vatandaşlara anlatmak ve bu kültürü yaşatmak. Halkımızın yoğun ilgisi bizleri sevindirmiştir" diye konuştu - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı

İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar

Düşmanın en ölümcül silahını çalıp komşu ülkeleri vurdular
Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı

Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
Daire alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu: Kedilerimizi alıp hemen çıktık

Bina alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu
Trump'a babalık davası açan Necla Özmen'in hayatı dram çıktı

"Trump benim babam" diyen Necla Özmen'in hayatı dram çıktı
İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar

Düşmanın en ölümcül silahını çalıp komşu ülkeleri vurdular
Canlı yayında beyin kanaması geçiren fenomen hayatını kaybetti

Yüz ifadeleri her şeyi anlatmış! Son yayını ölümle bitti
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha