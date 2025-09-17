Kütahya'da Peygamberimiz ve Aile Ahlakı Konulu Konferans Düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans gerçekleştirdi.

İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yenidoğan Mahallesi Müezzini Hasan Ali Yılmaz'ın Kur'an tilavetinin ardından kısa bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci," Kadir Mevla'm Sevgili Peygamberimizi (s.a) inşallah hakkıyla anlayan, hakkıyla yaşayan, hakkıyla anlatan kullardan olmamızı cümlemize nasip ve müyesser eylesin" dedi. Daha sonra İlçe Müftülüğü korosunca ilahiler okundu.

Programa konuşmacı olarak katılan Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, "Şu anda yaşanan zorluklara ve sıkıntılara bakıldığında, Peygamber Efendimizin kutlu olan sünnetinden, ilkelerinden ne kadar çok uzaklaştığımızın resmini görüyoruz. Bizim üzülmemiz, sıkıntıya girmemiz, zorda kalmamız Peygamberimizi hayli üzer. O bizim için rahmettir, mağfirettir, kandildir, ışıktır, nurdur, yıldızların başıdır" dedi

Namazın önemine değinen Müftü Açık," Namazla zorluklar, sıkıntılar aşılacak. Namazla kazanacağız. Namaz bizi kötülüklerden, kul ve kamu hakkından hırsızlıktan, arsızlıktan koruyacaktır" dedi.

"Anne ve babalarınızı lütfen sevin"

Konuşmasında çocuklara da seslenen Açık," Hataları da, yanlışları da olsa babalarınızı, annelerinizi lütfen sevin çocuklar. Onlar sizin baş tacınızdır. Sizin gibi olmayabilirler, sizin gibi güngörmüş olmayabilirler, eksikleri olabilir. Ama onlar babalarınız, onlar anneleriniz. Şunu çok net söyleyelim bizim ailelerimiz, annemiz, babamız, çocuklar, dedelerimiz, ninelerimiz bizim evimiz, cennet bostanı, cennet bahçesi. Onlara dünyada en çok hizmet ve hürmet edeceğimiz insanlar olarak bakacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA