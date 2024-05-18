Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Erdoğan Atasoy Caddesi döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAG 149 plakalı otomobil ile döner kavşakta hakimiyetini kaybeden 43 ADC 403 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 22 yaşındaki yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Erdoğan Atasoy Caddesi döner kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 09 AAG 149 plakalı otomobil ile döner kavşakta hakimiyetini kaybeden 43 ADC 403 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 22 yaşındaki yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.