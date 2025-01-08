Kütahya'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yapıldı

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, mahalle muhtarlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan 70 muhtarın her birine söz veren Vali Işın, onların taleplerini ve önerilerini dikkatle dinledi. Muhtarların yerel yönetim süreçlerindeki önemine vurgu yapan Vali Işın, düzenli olarak gerçekleştirilen bu toplantıların yerel yönetimlerin etkinliğini artırmaya yönelik olduğunu belirtti. Vali Işın, toplantıda yaptığı konuşmada, Kütahya'nın tarihi ve kültürel önemine değinerek şehrin tarihi kimliğini yeniden canlandıracaklarını ifade etti. Işın, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'mızı, gerçek anlamını taşıyan tarihi kimliğine yeniden kavuşturacağız. Ecdadımıza ve sizlere layık bir şehir inşa etmek en büyük projemizdir" dedi.

Toplantı sırasında muhtarlar mahallelerinde yaşadıkları sorunları dile getirdi. Vali Işın, iletilen sorunların imkanlar dahilinde gecikmeden çözülmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi ve gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi.

Vali Musa Işın, bu tür toplantıların önemine dikkat çekerek, "Muhtarlarımızın görüşleri bizim için çok değerli. Sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmek için bu tür toplantılara büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA